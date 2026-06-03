Обломки БПЛА, атаковавшего автобус в ДНР, содержат надписи на иностранном языке

На обломках БПЛА, ударившего по автобусу в ДНР, есть иностранные надписи Обломки БПЛА, атаковавшего автобус в ДНР, содержат надписи на иностранном языке

Москва3 июн Вести.Обломки БПЛА, атаковавшего рейсовый автобус Москва – Симферополь на территории ДНР, содержат надписи на иностранном языке, передает ТАСС со ссылкой на представителя СК России.

По факту возбуждено уголовное дело о теракте. На месте работают следователи и криминалисты, изъяты и направлены на экспертизу фрагменты ударного дрона.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета России производится осмотр и фиксация последствий вооруженной атаки со стороны вооруженных формирований Украины в населенном пункте Енакиево приводит агентство слова собеседника

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь утром 3 июня, в среду, в Енакиево. В салоне находились граждане России из разных регионов страны.

В результате погибли 7 человек, пострадали 11, в том числе ребенок 2016 года рождения. 10 раненых находятся в больнице, одному назначено амбулаторное лечение.