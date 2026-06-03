Москва3 июнВести.После атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Симферополь в ДНР госпитализированы 10 человек, в том числе ребенок. Один пострадавший будет проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
10 пострадавших, среди них ребенок, в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечениерассказал Кузнецов
Он добавил, что для лечения ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.
Вражеский БПЛА ударил по гражданскому транспорту утром 3 июня, в среду, в Енакиево. Погибли 7 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Первые фото с места опубликовал военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко.