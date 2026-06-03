10 раненых госпитализированы после атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР 10 раненых госпитализированы после атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь

Москва3 июн Вести.После атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Симферополь в ДНР госпитализированы 10 человек, в том числе ребенок. Один пострадавший будет проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

10 пострадавших, среди них ребенок, в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение рассказал Кузнецов

Он добавил, что для лечения ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Вражеский БПЛА ударил по гражданскому транспорту утром 3 июня, в среду, в Енакиево. Погибли 7 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Первые фото с места опубликовал военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко.