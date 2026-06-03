Военкор Руденко показал видео с места удара ВСУ по автобусу в ДНР

Появилось видео с места удара ВСУ по автобусу Москва - Симферополь Военкор Руденко показал видео с места удара ВСУ по автобусу в ДНР

Москва3 июн Вести.Военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко показал видео с места атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус Москва – Симферополь в Енакиево ДНР. Кадры он опубликовал в мессенджере MAX.

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь утром 3 июня, в среду. В результате погибли 7 человек, пострадали 11. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Как рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, после атаки госпитализированы 10 раненых.