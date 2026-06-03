Москва3 июнВести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после удара беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу в ДНР. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дело заведено по ст. 205 УК РФ – "Террористический акт".
Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на пассажирский автобус в ДНРприведено сообщение Петренко в канале Следкома в MAX
Утром 3 июня украинский ударный БПЛА совершил атаку на рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Симферополь. Происшествие случилось в Енакиево ДНР.
Погибли 7 человек, еще 11 получили ранения.
Информация продолжает уточняться.