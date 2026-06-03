Москва3 июнВести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку беспилотного летательного аппарата на пассажирский автобус в ДНР преднамеренным террористическим актом. Его слова приводит ТАСС.
Он полагает, что этим ударом Украина предпринимает попытку усложнить логистику и навести страх на гражданское население.
Удар Киева по автобусу в ДНР является преднамеренным террористическим актомзаявил посол
Он отметил, что на беспилотнике находилась крупная боевая часть, наличие которой и привело к возгоранию автобуса.
Ранним утром 3 июня в Енакиево проезжавший автобус из Москвы в Симферополь был сзади атакован БПЛА. Семь человек погибли, 11 пострадали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".