Мирошник назвал атаку ВСУ на автобус преднамеренным террористическим актом Мирошник считает атаку ВСУ на автобус запугиванием гражданского населения

Москва3 июн Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку беспилотного летательного аппарата на пассажирский автобус в ДНР преднамеренным террористическим актом. Его слова приводит ТАСС.

Он полагает, что этим ударом Украина предпринимает попытку усложнить логистику и навести страх на гражданское население.

Удар Киева по автобусу в ДНР является преднамеренным террористическим актом заявил посол

Он отметил, что на беспилотнике находилась крупная боевая часть, наличие которой и привело к возгоранию автобуса.

Ранним утром 3 июня в Енакиево проезжавший автобус из Москвы в Симферополь был сзади атакован БПЛА. Семь человек погибли, 11 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".