Москва3 июнВести.Россия не исключает жесткого военного ответа на удар Вооруженных сил Украина (ВСУ) по рейсовому автобусу в ДНР, который выполнял маршрут Москва — Симферополь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, сейчас российская сторона собирает все данные, которые будут представлены дипломатами на международных площадках.
Данные будут вынесены на обсуждение, потому что такого рода действия с массовым гибелью и травмированием гражданского населения требуют в первую очередь международной оценки, что, в свою очередь, не отменяет жесткого военного ответа на действия, которые сегодня предпринимаются нацистским режимом Киевасказал Мирошник в разговоре с Газетой.ru
Ранее Мирошник назвал атаку БПЛА на пассажирский автобус в ДНР преднамеренным террористическим актом. В результате удара 7 человек погибли, 11 пострадали.