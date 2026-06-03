Мирошник: Москва даст Киеву жесткий военный ответ за атаку на автобус в ДНР

Россия жестко ответит на удар ВСУ по автобусу в ДНР, заявил Мирошник Мирошник: Москва даст Киеву жесткий военный ответ за атаку на автобус в ДНР

Москва3 июн Вести.Россия не исключает жесткого военного ответа на удар Вооруженных сил Украина (ВСУ) по рейсовому автобусу в ДНР, который выполнял маршрут Москва — Симферополь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, сейчас российская сторона собирает все данные, которые будут представлены дипломатами на международных площадках.

Данные будут вынесены на обсуждение, потому что такого рода действия с массовым гибелью и травмированием гражданского населения требуют в первую очередь международной оценки, что, в свою очередь, не отменяет жесткого военного ответа на действия, которые сегодня предпринимаются нацистским режимом Киева сказал Мирошник в разговоре с Газетой.ru

Ранее Мирошник назвал атаку БПЛА на пассажирский автобус в ДНР преднамеренным террористическим актом. В результате удара 7 человек погибли, 11 пострадали.