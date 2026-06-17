Посол Мирошник: оператор дрона ВСУ видел, что в зоне поражения автобус с детьми

"Акт возмездия последует": Мирошник об атаке ВСУ по автобусу с детьми Посол Мирошник: оператор дрона ВСУ видел, что в зоне поражения автобус с детьми

Москва17 июн Вести.Атака ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области не останется без ответа, заявил посол по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. Его слова приводит KP.RU.

Он заявил, что атака по гражданским объектам является военным преступлением.

Киев показал вновь свое истинное лицо. Акт возмездия последует. Системные удары будут. Опять надо предупреждать послов, чтобы они покинули Киев сказал он

По его словам, оператор дрона ВСУ имел возможность распознать, по какому объекту наносит удар. "Могу точно сказать: дроны сегодня четко все выделяют. Они могут определять даже номера автомобилей, относящиеся к военным или не военным структурам. Разглядеть, что это был автобус с номерными знаками Белоруссии, было несложно", - отметил посол.

17 июня украинский БПЛА целенаправленно ударил по автобусу в Брянской области, в котором находились 44 человека, в том числе 28 детей. В результате атаки погибла супруга тренера, пострадали семь человек, пятеро из них – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.