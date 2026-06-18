Мирошник: удар по автобусу - логичное звено в плане давления Киева на Минск Мирошник: удар по автобусу с детьми - звено давления Киева на Минск

Москва18 июн Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести" назвал совершенный Украиной удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области логичным звеном, целью которого является давление на Минск.

Накануне украинский БПЛА самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик.

Это событие - логичное звено тех заявлений... которые проистекают из Киева, от Зеленского, которые на протяжении уже последних недель совершают политические выпады в адрес руководства Белоруссии. Тем самым, в общем-то, это направлено больше, конечно, для международных, европейских, западных медиа, где пытаются всячески Белоруссию присоединить к России и подтянуть под санкции, под некое международное давление, пытаясь навесить ярлыки, заочно обвинив во всех возможных грехах, ну, в принципе, все, через что проходила Россия. Это попытка сгруппировать, максимально подтянуть Белоруссию под санкционное давление и привлечь те страны-спонсоры, которые поддерживают сегодня Киев, оказывать максимальное давление и на Минск в том числе отметил Мирошник

По словам дипломата, нужно, максимально используя все каналы, донести правду о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, на прилегающих территориях, и том, как ведет себя тот режим, который выпестован, поддерживается и содержится странами Запада.

Как сообщалось, атака ВСУ на белорусский автобус произошла 17 июня. Он следовал из Гомеля в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая детей.