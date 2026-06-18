Мирошник: без благословения руководства Украины удара по автобусу быть не могло

Мирошник назвал роль украинского руководства в ударе по автобусу под Брянском Мирошник: без благословения руководства Украины удара по автобусу быть не могло

Москва18 июн Вести.Без "благословения" политического руководства Украины удара по автобусу с детьми в Брянской области быть не могло. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

Дипломат напомнил, что Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела, ведется расследование удара со стороны специальных структур, которые занимаются контртеррористической деятельностью.

В ближайшее время будут известны как конкретные подразделения, которые запустили беспилотник по автобусу, так и личности, которые отдавали команды для атаки, подчеркнул Мирошник.

Бесспорно, я думаю, что политическое руководство [Украины] в этом тоже задействовано, потому что без вот этого "благословения" на совершение этого преступления этого произойти не могло уточнил он

Днем в среду, 17 июня, ВСУ атаковали автобус в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело о теракте.