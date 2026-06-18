Мирошник: украинских боевиков переориентировали на удары по гражданским

Украинских боевиков переориентировали на удары по гражданским, заявил Мирошник Мирошник: украинских боевиков переориентировали на удары по гражданским

Москва18 июн Вести.Боевиков Вооруженных сил Украины переориентировали на удары по гражданскому населению. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что атаки киевского режима на Брянскую область и Луганскую Народную Республику являются военными преступлениями.

Это переориентация украинских боевиков на попытки нанесения ударов именно по гражданскому населению, по гражданским объектам сказал Мирошник

Днем в среду, 17 июня, ВСУ атаковали автобус в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Кроме того, 18 июня беспилотники ВСУ атаковали Москву и Московскую область, повреждены МНПЗ и жилые дома.