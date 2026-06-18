Москва18 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предпочитает вести с Россией террористическую войну, чтобы не говорить о поражениях на поле боя. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, для совершения террористических актов используются военные средства, которые поставляются западными странами.

Зеленский предпочитает вести террористическую войну, то есть они обращают те возможности военные, которые им предоставляют западники. … Украина неуклонно теряет метры, сотни метров, но в любом случае она получает серьезные удары на поле боя. И дабы не говорить об этом, Украина прибегает как раз к этим террористическим методам объяснил Мирошник

В четверг, 18 июня, средства ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских БПЛА на Москву и Московскую область: повреждены МНПЗ и жилые дома. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены более 190 БПЛА.

Днем в среду, 17 июня, ВСУ атаковали автобус в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело о теракте.