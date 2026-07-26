Москва26 июл Вести.Западные страны разрешают киевского режиму вести террористическую войну, потому что они нацелены любыми способами ослабить Россию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Дипломат отметил, что Киев использует оружие, которое ему "щедро отсыпал" Запад, не для ведение боевых действий на фронте, а для организации террористических актов на территории России.

Это подлые бандитские удары исподтишка по детям, по женщинам, по старикам, по тем местам, которые защитить практически невозможно… [Главе киевского режима Владимиру] Зеленскому, его банде это просто позволено. Те, кто должен исполнять 20 антитеррористических конвенций, сквозь пальцы смотрят на режим Зеленского и говорят: "Не-не, пацаны, вам все можно". То есть вам можно бить по турбазе в Кирилловке, вам можно бить по колледжу в Старобельске. Главное –каким-либо образом ослабить Россию сказал Мирошник

В субботу, 25 июля, украинские боевики нанесли удар по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области. 12 человек погибли, 19 пострадали, часть из них находятся в тяжелом состоянии.