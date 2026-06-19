Москва19 июн Вести.В военных преступлениях Киева Запад видит новый импульс для Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя итоговое заявление стран "Большой семерки" после саммита во Франции.

Он подчеркнул, что Запад не считает военными преступлениями удары Киева по автобусу с белорусскими школьниками, колледжу в Старобельске, атаки в Крыму и другие теракты ВСУ.

Вот, оказывается, это не военное преступление, как мы с вами считали. Мы же считали, что есть нормы международного гуманитарного права, есть Женевские конвенции, есть понимание о том, что в первых строках этих Женевских конвенций писано: убийство гражданского населения — это есть преступление, это недопустимые вещи. А вот лидеры семи крупнейших государств, да, они говорят: "А у Украины теперь новый импульс появился". И вот этот новый импульс они видят именно в этих событиях заявил Мирошник

Он также исключил возможность "казуса исполнителя" и указал на циничный расчет Запада бить по гражданским.

Здесь есть четкое понимание и достаточно, знаете, такой циничный расчет — удары по гражданскому населению. Чем больше гражданского населения пострадает, а вот тем лучше для вот для тех, кто финансирует эту войну. Тем больше влияние оказывается на внутреннюю политику тем, скажем так, эффективнее происходит вот этот террор добавил Мирошник

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) также намерены передавать Киеву больше дальнобойных систем. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен.