Москва27 апр Вести.Западные спонсоры блокируют на мировой арене любые возможности расследования преступлений Украины и привлечения страны к ответственности, заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что страны, мешающие правосудию за преступления Киева, в частности убийства военнопленных ВС РФ, являются соучастниками.

Есть тенденция, которую мы наблюдаем, которую фиксируем на целом ряде международных площадок, куда вносятся такого рода факты (убийства военнопленных ВС РФ. – Прим. ред.), есть позиция спонсоров Украины, то есть тех стран, которые, по сути дела, являются соучастниками подобных действий. То есть они выполняют свою миссию, в рамках которой они, по сути дела, стремятся блокировать любые возможности расследования, привлечение к ответственности по международным стандартам, о проведении детальных, скажем так, оглашения данных, на основании которых можно было бы дать международно-правовую оценку сказал Мирошник

Десятки стран, подчеркнул Мирошник, делают все, чтобы выносимые РФ на международный трибунал факты преступлений Киева "максимально дезавуировались, блокировались и не подвергали Украину этому давлению".

То есть здесь есть сговор, определенный сговор спонсоров Киева, которые стремятся создать, по сути дела, такую дипломатическую крышу над Украиной, которая в значительной степени зависима от содержания западников добавил посол

По словам Мирошника, факты преступлений Киева должны максимально оглашаться.

По дипломатическим каналам они будут детально описаны и передаются уже в российские загранучреждения через наших послов, представителей, дипломатических представителей. Это происходит информирование тех государств, которые способны это слышать, которые способны воспринимать и на основании уже правдивых данных, формировать свое отношение, официальную позицию на международных площадках, где по идее могут быть сформированы некие пакеты санкций или варианты давления. По крайней мере, на начальном этапе необходимо донести правду, чему тоже очень сильно препятствуют западники на тех площадках, где они доминируют заключил Мирошник

Также Мирошник заявил, что Киев должен понести ответственность за преднамеренное убийство российских военнопленных.