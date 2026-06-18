Мирошник уверен, что Киев ответит за нарушение международного права Мирошник: Киев понесет ответственность за нарушение международного права

Москва18 июн Вести.Политические деятели Украины и исполнители их преступных приказов в обязательном порядке понесут ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. Для этого России необходимо добиться окончательной военной победы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, работа по расследованию преступлений киевского режима сегодня лежит на судебно-правовой системе России.

Сейчас мы четко понимаем, что ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права, правил обычаев войны, она обязательно наступит, и украинские деятели, как политические, так и исполнители преступных приказов, они обязательно за это ответят подчеркнул Мирошник

Наблюдателями в будущем судебном процессе могут выступать и международные представители, добавил дипломат.

Если появятся страны, которые выступят наблюдателями в этом процессе судебном, я думаю, что мы сможем обсудить это, рассмотрев уже новую формулу, по которой может быть международный сегмент в привлечении к ответственности украинских боевиков и их спонсоров уточнил он

Также Мирошник обвинил Организацию Объединенных Наций в игнорировании преступлений вооруженных сил Украины. По его словам, ООН ограничивается общими заявлениями вместо реакции на конкретные инциденты.