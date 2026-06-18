Москва18 июнВести.Политические деятели Украины и исполнители их преступных приказов в обязательном порядке понесут ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. Для этого России необходимо добиться окончательной военной победы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, работа по расследованию преступлений киевского режима сегодня лежит на судебно-правовой системе России.
Сейчас мы четко понимаем, что ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права, правил обычаев войны, она обязательно наступит, и украинские деятели, как политические, так и исполнители преступных приказов, они обязательно за это ответятподчеркнул Мирошник
Наблюдателями в будущем судебном процессе могут выступать и международные представители, добавил дипломат.
Если появятся страны, которые выступят наблюдателями в этом процессе судебном, я думаю, что мы сможем обсудить это, рассмотрев уже новую формулу, по которой может быть международный сегмент в привлечении к ответственности украинских боевиков и их спонсоровуточнил он
Также Мирошник обвинил Организацию Объединенных Наций в игнорировании преступлений вооруженных сил Украины. По его словам, ООН ограничивается общими заявлениями вместо реакции на конкретные инциденты.