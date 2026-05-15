Москва15 мая Вести.Киевский режим, ведущий войну против мирных людей, заслуживает "жесткого военного наказания" за свои преступления. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он указал, что военные ВСУ, атакуя гражданское население в приграничье, нарушают международное гуманитарное право.

Террористическая война против гражданского населения. За эти преступления не может быть порицания или обеспокоенности, только жестокое военное наказание. Только полное уничтожение за совершенные преступления. Не может мир обеспечить ответственность за несоблюдение международного гуманитарного права, значит, мы обязаны это сами сделать. Просто военным способом, чтобы ответственность за совершенные преступления, за убийство [понесли]. Не может быть никакого снисхождения, только жесткое наказание заявил Мирошник

В ООН неоднократно выступали с осуждением атак на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.