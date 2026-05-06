Москва6 мая Вести.Атаки дронов ВСУ сравнимы с расстрелом гражданского населения, это настоящий терроризм и нарушение международного гуманитарного права. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что такие методы ведения войны являются терроризмом.

Они подлетают напрямую, они атакуют, это практически сравнимо просто с расстрелом гражданского населения. Это чистой воды терроризм, это ведение войны запрещенными методами, и это откровенное преступление. Первые строки международного гуманитарного права – это запрет на войну с гражданским населением. Украинская сторона это делает сказал Мирошник

Ранее дипломат рассказал, что от действий Украины на сегодняшний день пострадали почти 1500 детей. 80% стали жертвами совершенных ВСУ атак беспилотниками.