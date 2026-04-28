Москва28 апр Вести.Украина, испытывая трудности на поле боя, выбирает террористическую тактику - удары по гражданским объектам и мирному населению. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по военным преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, такие действия дают России все основания для нанесения массированных ударов по широкому перечню целей, в том числе по объектам логистики, предприятиям ВПК, "по местам принятия решений и тем, кто Украине помогает".

Мы понимаем, что нам необходимо закрыть [защитить] свои заводы, свою энергетику, своих людей, в первую очередь, нам необходимо вкладываться в науку, в развитие технологий… Эта террористическая война [Украины] дает нам все основания действовать против страны-беспредельщика. Украина сегодня - страна-беспредельщик заявил Мирошник

Ранее он сообщил, что с начала 2026 года 2,5 тысячи гражданского населения в РФ пострадало или погибло в результате действий Киева.

Мирошник также отметил закономерность: Украина переключается на терроризм, когда начинает проигрывать на поле боя и терять километр за километром.