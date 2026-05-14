Москва14 мая Вести.Украина перешла к террористической войне против России, перестав оправдывать удары по гражданским лицам тем, что целью были военные. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам Мирошника, несколько часов назад он вернулся из Белгородской области, где побывал и на территориях близ линии боевого соприкосновения, которые находятся под тотальными ударами украинских боевиков. Он отметил: раньше Украина "пыталась хотя бы чуть-чуть прятаться", но теперь перестала.

Они демонстрировали, мол, мы били по военным, пытались атаковать места расположения военных подразделений, каких-нибудь мест, в которых якобы находились или склады, или штабы, то сейчас этого ничего нет. Просто ничего нет! Есть целенаправленные удары и охота за гражданским населением констатировал дипломат

Также, по его словам, имеет место методичная попытка просто выключить Белгородскую область РФ из энергопотребления.

Я был на нескольких энергоподстанциях, часть из которых буквально просто выбита, потому что в течение трех недель наносятся систематические удары - один за другим, один за другим. Прилетают "хаймарсы", прилетают "Точки-У", прилетают беспилотники. Буквально на одной из таких площадок мы были, только выехали, а через 10 минут туда прилетел очередной беспилотник, и 17 тысяч человек гражданского населения осталось без электроэнергии вместе с больницами, школами, детскими садами. И там это все в реальности происходит рассказал дипломат

Украина ведет против России террористическую войну, подчеркнул он.