Мирошник: терроризм Киева не вызывает порицания на Западе Мирошник: военные преступления киевского режима не вызывают порицания на Западе

Москва6 мая Вести.Терроризм киевского режима не вызывает порицания на Западе. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, украинские боевики наносят удары по гражданскому населению, что является военным преступлением, однако никакого порицания у Запада на международных площадках это не вызывает.

Они используют вот такого рода вещи и наносят удары по гражданскому населению. Это запрещено, это военное преступление, но Запад смотрит в другую сторону – это их выкормыш, они разрешают Украине вести себя таким образом, и никакого порицания на международных площадках это у них не вызывает сказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что Украина, будучи слабым государством, перешла к террористической войне.