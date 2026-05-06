Москва6 маяВести.Задача боевиков Вооруженных сил Украины – убить как можно больше русских, невзирая на пол и возраст. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
При этом под понятие "русский" украинские боевики подтягивают кого угодно, отметил дипломат.
Для них одинаково: ребенок, старик, женщина. Вот для них убийство этих людей, главное – русский, его можно убиватьсказал Мирошник
Ранее Мирошник заявил, что военные преступления киевского режима не вызывают порицания на Западе.