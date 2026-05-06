Мирошник: боевикам ВСУ главное – убить как можно больше русских Мирошник: задача боевиков ВСУ – убить наибольшее количество русских

Москва6 мая Вести.Задача боевиков Вооруженных сил Украины – убить как можно больше русских, невзирая на пол и возраст. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

При этом под понятие "русский" украинские боевики подтягивают кого угодно, отметил дипломат.

Для них одинаково: ребенок, старик, женщина. Вот для них убийство этих людей, главное – русский, его можно убивать сказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что военные преступления киевского режима не вызывают порицания на Западе.