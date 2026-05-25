Мирошник рассказал об ответной реакции России на атаки Киева Мирошник: русские не убивают гражданских, в отличие от киевского режима

Москва25 мая Вести.Россия будет атаковать военные цели на территории Украины. В отличие от киевского режима, русские не убивают гражданских, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В этой войне мы никогда не будем убивать гражданских. Мы не будем убивать себе подобных людей, которые не держат в руках оружие. В этом нет никакой прагматичной цели. Мы будем уничтожать боевиков, мы будем взрывать заводы по сборке беспилотников, как мы делали это минувшие сутки тому назад, нанося удары по заводу "Арсенал" в Киеве сказал он

На этом заводе, уточнил он, ВСУ развернули сборочное производство боеприпасов.

Мирошник подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от противника, не будут использовать гражданских для прикрытия.

Россия делала и будет делать — наносить удары по военным возможностям для ослабления врага. Мы хотим, чтобы враг пал. Мы хотим, чтобы этот режим прекратил свое существование, потому что этот режим кровавый толкает людей на убийство. Они убивают своих, они убивают наших. То есть они не жалеют свое гражданское население, загоняют его в окопы, отправляют его умирать. Они наносят удары по нашим общежитиям, где живут наши студенты. То есть они следуют своим целям. Поэтому эти попытки сказать, что русские сейчас возьмут и будут тотально убивать гражданское население, — этого не произойдет, не будет. Русские будут воевать военными возможностями добавил Мирошник

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что атака ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске была намеренной. Она также уточнила, что теракт ВСУ войдет в обвинительное заключение против Киева.