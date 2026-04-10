Мирошник: перерывов в СВО после Пасхи не будет, ВС РФ продолжат выполнять задачи

Москва10 апр Вести.Россия не заинтересована в перерывах в спецоперации после пасхального перемирия, Вооруженные силы РФ продолжат выполнять поставленные задачи. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник информационной службе "Вести".

Москва неоднократно заявляла о необходимости системного урегулирования, а потому не намерена допускать перерывы в СВО, которые могут быть использованы противником для переподготовки и эскалации конфликта, указал дипломат.

Никакие перерывы для переподготовки, для нового уровня эскалации нас не интересуют. Мы не заинтересованы в такого рода действиях сказал он

Мирошник уточнил, что военные ВС РФ будут действовать в соответствии с поставленными задачами до тех пор, пока не будут достигнуты системные договоренности.

Ранее посол заявил, что Россия не будет затягивать возобновление переговорного процесса по украинскому урегулированию.