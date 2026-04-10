Москва10 апр Вести.На Западе не оценят решение России объявить пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что объявление перемирия – абсолютно гуманный шаг по отношению к нашим единоверцам. Однако, по словам Мирошника, на Западе традиционно не замечают такие жесты со стороны РФ.

Традиционно на международных площадках, там, где сконцентрированы группы людей, которые являются прямыми соучастниками от войны на Украине, они традиционно такого рода вещи не видят. То есть они не видят, они стараются смотреть на это сквозь пальцы и никоим образом тем более не оценивать положительное действие России сказал дипломат

Мирошник отметил, что Россия в своем решении объявить перемирие опирается на нормы международного гуманитарного права, гуманно относится к людям.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявил в зоне СВО перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.