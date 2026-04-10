Москва10 апр Вести.Россия не будет продлевать режим прекращения огня с Украиной после завершения пасхальных праздников. Такое мнение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на период празднования Пасхи. Режим тишины вступит в силу с 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года.

В разговоре с NEWS.ru эксперт напомнил, что пасхальные перемирия практиковались еще в годы Первой мировой войны, и Россия на них соглашалась.

Сейчас наш президент [Владимир Путин], как истинный христианин, установил режим прекращения огня, так как Пасха — это праздник мира и света. Что касается окончания ударов в дальнейшем, мы понимаем, что с киевским режимом договариваться нельзя сказал Матвийчук

Эксперт подчеркнул, что Киев последовательно показывал неспособность придерживаться достигнутых договоренностей. В свою очередь, продолжил он, западные кураторы украинского руководства не заинтересованы в установлении мира.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приостановка ударов на время празднования Пасхи носит исключительно гуманитарный характер.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к пасхальному прекращению огня. Он также заявил, что Россия могла бы не возобновлять обстрелы и после Пасхи.