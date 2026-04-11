Москва11 апр Вести.Многие оправданно считают, что украинская сторона сорвет пасхальное перемирие, чем еще раз докажет отсутствие договороспособности Киева. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор напомнил, что перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступает в силу в 16.00 11 апреля. Режим прекращения огня будет действовать до конца дня 12 апреля.

Многие, и оправданно, считают, что пасхальное перемирие будет сорвано украинской стороной, что еще раз покажет отсутствие договороспособности Киева. Сколько уж раз так было. Но наша разведка продолжает свою работу, средства огневого поражения в боевой готовности, а Верховный главнокомандующий отдал приказ пресекать любые провокации. От этого и будем отталкиваться. написал Евгений Поддубный

Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что Киев получит жесткий ответ при попытке срыва пасхального перемирия в зоне проведения спецоперации (СВО). Парламентарий напомнил, что на прошлую Пасху Украина нарушила перемирие.