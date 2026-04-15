InfoBRICS: Украина не будет уважать прекращение огня с Россией

Москва15 апр Вести.Нарушением пасхального перемирия киевский режим показал, что не будет уважать какое-либо прекращения огня с Россией. об этом говорится в публикации InfoBRICS.

Если украинские солдаты нарушают даже 32-часовую паузу в боевых действиях, то очевидно, что в случае долгосрочного соглашения произойдут гораздо серьезные нарушения, из-за чего Россия не может доверять противнику в более глубоких переговорах следует из материала

Киевский режим, как заметил автор публикации, вновь показал, что он — террористический.

9 апреля президент России Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с Пасхой. Так, в период с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля атаки со стороны российских военных были прекращены. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтверждал готовность к пасхальному перемирию, но утром 12 апреля Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики нарушили режим прекращения огня около двух тысяч раз.