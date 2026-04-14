В МИД указали на неспособность Киева отвечать взаимностью на добрые дела Москвы Мирошник: Украина не способна отвечать взаимностью на добрые дела России

Москва14 апр Вести.Киев по итогам пасхального перемирия продемонстрировал неспособность отвечать взаимностью на добрые дела Москвы.

С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости.

Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает подчеркнул высокопоставленный сотрудник МИД

По мнению дипломата, руководство республики не может адекватно реагировать на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья мирных граждан.

9 апреля президент России Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с Пасхой. С 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля атаки со стороны российских военных были прекращены.

Мирошник заявил, что Россия выполнила свои обязательства в рамках пасхального перемирия, чего нельзя сказать о Вооруженных силах Украины (ВСУ), со стороны которых было зафиксированы 6 558 случаев нарушения режима.