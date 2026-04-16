Захарова: Киев не проявил воли к миру во время пасхального перемирия

В МИД заявили об отсутствие воли Киева к миру во время перемирия на Пасху

Москва16 апр Вести.Отказавшись прекратить огонь во время пасхального перемирия киевский режим продемонстрировал отсутствие своей воли к достижению мира. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что у Владимира Зеленского слова "в очередной раз разошлись с делами". Она подчеркнула, что у главы киевского режима не было и мысли о перемирии, поскольку приказ о прекращении огня он так и не отдал.

ВСУ не собирались отвечать взаимностью на объявленный президентом России Владимиром Путиным режим тишины... Никакой воли к миру киевского режима проявлено не было заявила Захарова

Пасхальное перемирие, объявленное российским лидером, длилось с 16.00 мск 11 апреля до 24.00 мск 12 апреля. За это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим тишины более 6 тыс. раз.