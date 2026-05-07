Москва7 маяВести.По информации Москвы, глава киевского режима Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне проведения специальной военной операции в период с 8 по 9 мая. Зеленский, в свою очередь, объявил, что режим тишины будет установлен с 6 мая.
Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиарсказала Захарова
Она подчеркнула, что объявление Зеленским перемирия продиктовано попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением украинских войск на фронте.
Также Захарова напомнила, что в случае попытки сорвать празднование Дня Победы Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару.