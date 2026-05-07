Захарова: по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о перемирии с 6 мая

Зеленский даже не отдал приказ ВСУ начать перемирие с 6 мая, заявила Захарова Захарова: по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о перемирии с 6 мая

Москва7 мая Вести.По информации Москвы, глава киевского режима Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне проведения специальной военной операции в период с 8 по 9 мая. Зеленский, в свою очередь, объявил, что режим тишины будет установлен с 6 мая.

Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал​​​. Все это кровавый пиар сказала Захарова

Она подчеркнула, что объявление Зеленским перемирия продиктовано попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением украинских войск на фронте.

Также Захарова напомнила, что в случае попытки сорвать празднование Дня Победы Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару.