Захарова: Зеленскому украинцы не нужны ни живыми, ни мертвыми

Захарова прокомментировала отказ Киева забирать тела из Константиновки Захарова: Зеленскому украинцы не нужны ни живыми, ни мертвыми

Москва5 июл Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому украинцы не нужны ни живыми, ни мертвыми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Киева остановить огонь, чтобы забрать тела боевиков ВСУ из Константиновки.

Ранее российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля, чтобы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских боевиков. Украинская сторона предложение отвергла.

Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые сказала Захарова телеканалу "Звезда"

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что украинская армия потеряла порядка 13,5 тысячи военных за время операции по освобождению Константиновки.