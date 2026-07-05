Появилась версия, почему Киев отказался забирать тела своих боевиков Военкор Сладков объяснил, почему Киев отказался забирать тела своих боевиков

Москва5 июл Вести.Киев отказался забирать тела своих боевиков, потому что не хочет признавать потерю Константиновки. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор уверен, что украинские власти преследуют политические мотивы.

Отказался Киев забирать своих солдат. И отказался 100% по политическим мотивам. Некоторые с боями тела своих однополчан выносят, а тут не по причинам боевой невозможности, а именно из-за того, чтобы не признавать еще раз вслух потерю Константиновки заявил Сладков

Ранее в Минооброны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся Константиновке.

В ведомстве напомнили, что российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения соответствующей гуманитарной акции.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому украинцы не нужны ни живыми, ни мертвыми.