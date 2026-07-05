Москва5 июлВести.Киев отказался забирать тела своих боевиков, потому что не хочет признавать потерю Константиновки. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков в своем канале в мессенджере MAX.
Военкор уверен, что украинские власти преследуют политические мотивы.
Отказался Киев забирать своих солдат. И отказался 100% по политическим мотивам. Некоторые с боями тела своих однополчан выносят, а тут не по причинам боевой невозможности, а именно из-за того, чтобы не признавать еще раз вслух потерю Константиновкизаявил Сладков
Ранее в Минооброны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся Константиновке.
В ведомстве напомнили, что российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения соответствующей гуманитарной акции.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому украинцы не нужны ни живыми, ни мертвыми.