Экс-нардеп объяснил, почему на Украине не признают потерю городов Экс-нардеп объяснил, почему власти Украины месяцами не признают потерю городов

Москва22 мая Вести.На фоне продвижения ВС РФ в Киеве не спешат официально подтверждать потерю крупных населенных пунктов. Эти данные противоречат создаваемому в медиа образу непобедимых ВСУ, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Генеральный штаб ВСУ никогда не подтверждал день в день потерю того или иного города. Но раньше в Киеве хотя бы признавали отступление через одну-две недели, и объясняли тем, что сданный населенный пункт якобы не имел стратегической ценности. Сейчас же информацию об "оперативной" обстановке украинцы могут получить и спустя несколько месяцев.

Почему они тянут с признанием? Ведь вся информационная машина Украины работает на что? На то, что Украина побеждает, Украина наступает. И как они в этой ситуации могут признать потерю городов? Ладно, там село какое-то потеряли, но как можно признать потерю Мирнограда, Покровска или Купянска, в ситуации, когда вся пропагандистская машина с утра до вечера украинцам рассказывает, как они побеждают? отметил Килинкаров

В Европейском союзе обсуждается идея вступления Украины в объединение до урегулирования конфликта, заявил ранее глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте Пекка Товери.