Реальность и медиа: фронтовые сводки РФ против украинского превосходства в СМИ Килинкаров: Киев конвертирует дроновые удары в свою медийную составляющую

Москва24 июн Вести.Украинские СМИ, публикуя информацию о достижениях ВСУ на фоне российских фронтовых сводок, искусственно создают образ превосходства, который не соответствует действительности. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, даже при условии паритета потенциалов России и Украины, чего сейчас не наблюдается, малая держава обречена на поражение с очень высокой степенью вероятности.

Вся идея украинского превосходства заключается в том, что Киев закрыл глаза на то, что происходит реально на линии боевого соприкосновения и конвертирует "ракетно-дроновые" удары в свою медийную составляющую, которая продвигает идею некого превосходства, которого на самом деле нет. А если еще учесть, что Россия территориально больше Украины в 28 или 30 раз, соотношение меняется. Даже при одинаковом потенциале, чего не наблюдается на сегодняшний день, вероятность того, что малая держава потерпит поражение, крайне высока заявил Килинкаров

Ранее он попытался объяснить, почему европейцы заявляют о "преимуществе" ВСУ над ВС РФ. По его словам, эти сообщения адресованы прежде всего европейским налогоплательщикам.