Килинкаров рассказал, на кого рассчитаны басни о победах ВСУ на фронте

Килинкаров рассказал, почему европейцы заявляют о "преимуществе" ВСУ над ВС РФ Килинкаров рассказал, на кого рассчитаны басни о победах ВСУ на фронте

Москва19 июн Вести.Не стоит удивляться тому, что европейские СМИ активно освещают якобы превосходство Украины над Россией в ходе боевых действий, поскольку подобные нарративы ориентированы скорее на европейскую аудиторию, нежели на российскую. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, эти сообщения адресованы прежде всего европейским налогоплательщикам.

Как вы себе представляете, что ждет политическую элиту Европы, если они скажут: "Мы на протяжении пяти лет вложили 350 миллиардов евро в конфликт на Украине, а теперь мы там терпим поражение". Ну вот вы себе это представляете или нет? Поэтому для них это на самом деле инстинкт самосохранения. Поэтому удивляться тому, что Европа общим хором говорит о некоем преимуществе Украины не нужно. Это сказано европейскому налогоплательщику заявил Килинкаров

Ранее политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе СВО на Украине заставляет НАТО искать компромиссные решения.