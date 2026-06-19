Москва19 июнВести.Не стоит удивляться тому, что европейские СМИ активно освещают якобы превосходство Украины над Россией в ходе боевых действий, поскольку подобные нарративы ориентированы скорее на европейскую аудиторию, нежели на российскую. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, эти сообщения адресованы прежде всего европейским налогоплательщикам.
Как вы себе представляете, что ждет политическую элиту Европы, если они скажут: "Мы на протяжении пяти лет вложили 350 миллиардов евро в конфликт на Украине, а теперь мы там терпим поражение". Ну вот вы себе это представляете или нет? Поэтому для них это на самом деле инстинкт самосохранения. Поэтому удивляться тому, что Европа общим хором говорит о некоем преимуществе Украины не нужно. Это сказано европейскому налогоплательщикузаявил Килинкаров
Ранее политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе СВО на Украине заставляет НАТО искать компромиссные решения.