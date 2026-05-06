Москва6 мая Вести.Главная цель Европы – залить Украину "бетоном ненависти" к России, поскольку победить ее на поле боя не получается. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам эксперта, европейцам выгодны смерти украинских военных, так как чем больше украинцев умирает, тем больше ненависти у народа появляется к русским, поэтому Запад продолжает финансировать конфликт.

Их задача – они понимают, что да, победить Россию на поле боя не получается, но все-таки залить эту страну – Украину – бетоном ненависти к России. Лучшего способа, чем убивать украинцев на этой войне, придумать сложно. Поэтому чем больше украинцев умирает, чем большее количество семей получает эти похоронки, тем больше ненависти, условно говоря, украинцев к русским. Они в этом уверены. И поэтому они действуют в таком плане. Они будут продолжать финансировать этот конфликт сказал Килинкаров

Ранее Килинкаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел "режим тишины" 6 мая, чтобы оправдать будущие атаки по территории России.