Москва30 июн Вести.Главная идея европейцев была перенести войну против России на ее же территорию. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Он отметил, что европейцам сейчас становится страшно, поскольку они понимают, что на данный момент не имеют решающего права голоса.

Они понимают, насколько мала и насколько по большому счету хрупка нынешняя Европа, там достаточно очень небольших форс-мажоров, даже не связанных с применением тактического и тем более субстратегического ядерного оружия. Там достаточно даже техногенных аварий. И вот эта вся европейская хрупкость, она начнет распадаться, и причем распадаться очень быстро. Поэтому главная-то ведь идея была — перенести большую европейскую войну против России в Россию ... Все-таки, я думаю, до них начинает доходить, что большая европейская война будет не в России. Она в том числе будет на территории европейских стран. Она может произойти и в Средиземноморье, да, много где она может произойти, где это затронет интересы европейских стран сказал политолог

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и европейские лидеры спорят друг с другом, чтобы выяснить, кто должен взять на себя ответственного за поражение в конфликте. По словам политика, Зеленский конфликтует не только с американскими политиками, но и европейскими.