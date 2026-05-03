Москва3 мая Вести.Если Россия хочет получить в отношениях с агрессивным Западом передышку, ей следует пересмотреть щадящие подходы по ведению спецоперации. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Он обратил внимание, что в ЕС готовятся к прямому столкновению с РФ. Войну в регионе рассматривают "как средство выхода из социально-экономического тупика". Однако большая часть населения Европы не хочет войны с Россией, считает политолог.

Как далеко они зайдут — это другой вопрос. Но пока мы не доказали им, что они все лягут на границы. И вот, мне кажется, если мы хотим получить в отношениях с Западом хотя бы какую-то мирную передышку для того, чтоб переструктурировать экономику, социальную жизнь, многие социоидеологические вопросы, нам нужно сейчас пересмотреть многие наши подходы к тому, как мы в щадящем режиме ведем специальную военную операцию сказал Евстафьев

Он подчеркнул, что в случае изменений подходов к ведению СВО, "с гуманитарной точки зрения будут ограничения".

Но с точки зрения поражаемых целей, с точки зрения масштабов, нам сейчас, как никогда, нужна убедительная победа в специальной военной операции, которая совершенно очевидно, уже является битвой в предполье большой европейской войны, и нам ее нужно заканчивать с убедительной победой добавил политолог

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал, как спецоперация РФ изменила механику работы военных журналистов. По его словам, передний край "стал размыт" в силу использования беспилотников.