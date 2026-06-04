Эксперт: РФ следует перейти к стратегии "разделяй и властвуй" в отношении ЕС Эксперт: объединенная Европа - всегда вызов для России

Москва4 июн Вести.Европейское единство терпит крах. И возросшее напряжение между странами открывает новые возможности для России, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Он подчеркнул, что для Росссии стремление к объединению, диалогу всегда было основополагающим. В то время как европейская политика строилась на принципе "разделяй и властвуй".

Запад всю жизнь разъединял... И нам нужно учиться разделять Европу. Объединенная Европа - всегда вызов для России: Карл XII, Наполеон, Гитлер. Нам нужно учиться держать эту Европу разделенной. На самом деле, это не так сложно сделать, учитывая, что сегодняшняя Европа вся построена на негативном этическом отборе. Это закон курятника – клюнуть выше сидящего и нагадить на голову ниже сидящему отметил Коктыш

Он также заявил, что характер спецоперации трансформируется.