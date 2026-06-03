Москва3 июн Вести.Ослабление и раскол Европейского союза отвечают интересам РФ и российской стороне не нужно "стесняться" обозначить свою позицию. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он напомнил, что стратегия национальной безопасности США, разработанная администрацией президента Дональда Трампа, недвусмысленно определила Европейский союз в качестве оппонента.

Мы сейчас находимся на том этапе, когда нам важно добиться ослабления или в идеале расчленения Европы, надо просто не стесняться это артикулировать. Европа в том виде, как она есть, в виде Евросоюза. Не граждане, не государства, Евросоюз как институт, который готовится воевать с нами, - это враг. У нас есть, кстати, пример: Трамп не постеснялся в своей стратегии национальной безопасности написать, что Евросоюз - это враг, как и транснациональные корпорации заявил Клинцевич

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп хочет "расчленить" Евросоюз и курс Вашингтона является "открыто антиевропейским".