Политолог Евстафьев: Европа считает, что Трамп не будет значимой силой в мире Политолог Евстафьев: Европа уже "хоронит" Трампа

Москва3 мая Вести.Европейские страны считают, что президента США Дональда Трампа скоро не будет в качестве значимой силы, однако они сильно ошибаются в этом. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, Трамп понял, что его планируют "хоронить в Европе" как политического лидера.

Европа хоронит Трампа. Европа исходит из того, что осталось буквально 4-5 месяцев, и Трампа как значимой силы не будет. Я думаю, что они ошибаются. Я думаю, что Трамп понял, как его собираются хоронить. Трамп — это раненый зверь, это очевидно. А раненый зверь вдвойне опасен сказал Евстафьев

Политолог обратил внимание, что европейские лидеры поставили Трампу ультиматум.

Я думаю, что драка будет большая. И потому что, ну, это надо быть очень наивным, чтобы не понять смысл ультиматума Короля Карла. Это, конечно, это, конечно, было нечто. Это была прямая угроза, либо Трамп с нами, либо вас, господин Трамп, не будет. По-другому выступление короля Карла III в Конгрессе не читается. Я думаю, что Трамп этот вызов примет добавил он

Также политолог отметил, что Европа "бежит" к прямому столкновению с Россией. Как подчеркнул Евстафьев, попытку начать войну ЕС предпринимает без участия США.