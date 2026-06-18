Москва18 июн Вести.Рейтинг президента США Дональда Трампа среди европейских элит в целом негативный. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

Он отметил, что больше 20% положительного отношения к Дональду Трампу нет нигде.

Но к Штатам у них [европейцев] отношение сугубо негативное. У датчан плюс, как вы понимаете из-за Гренландии, 5% позитива, 93% негатива… Германии 9 плюс, 87 минус… Испания 11 плюс, 85 минус и так далее. То есть больше 20% плюса ни в какой стране Европы у Трампа нет. То есть отношение консолидировано у европейцев в негативное сказал Копатько

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что в вопросах России Европа будет пытаться перетянуть лидера США на свою сторону, "внушить ему свою веру", однако самому главе Белого дома такая позиция будет невыгодна, поскольку Трамп пытается продать свою роль модератора.