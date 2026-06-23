Европейские друзья Трампа начали отворачиваться от него Politico: европейские друзья Трампа отворачиваются от него

Москва23 июн Вести.Для многих европейских лидеров поддержка президента США Дональда Трампа перестала быть политическим преимуществом. Сейчас высокопоставленны представители стран Евросоюза (ЕС) один за другим отворачиваются от главы Белого дома из-за его стремительно портящегося имиджа, пишет Politico.

В течение многих лет националистические лидеры по всему континенту воспринимали поддержку американского президента как доказательство того, что их политика стала глобальной. Однако в связи с предстоящими в 2027 году масштабными выборами, в том числе в Италии, Франции и Польше, многие пересматривают ценность этой трансатлантической поддержки говорится в публикации

Авторы статьи пояснили, что репутация Трампа подпорчена целым рядом событий, связанных с его президентством. В их числе – тарифные войны, угрозы присоединить Гренландию к США, война с Ираном, которая привела к росту цен на энергоносители. Вмешательство американского лидера раньше приветствовалось его идеологическими союзниками, сейчас же это воспринимается как бомба замедленного действия.

Одним из тех, кто "отрекся" от президента США, стал глава ультраправой французской партии "Национальное объединение" Джордан Барделла. Он отверг поддержку Трампа, а его поведение назвал безумным.

Ранее на полях саммита G7 во Франции разгорелся публичный конфликт между Дональдом Трампом и премьером Италии Джорджей Мелони. Как заявил глава Белого дома, Мелони пожелала сделать с ним совместное фото. По словам Трампа, председатель правительства Италии "умоляла" сфотографироваться с ним и он сделал это из жалости. В ответ на заявление американского президента Мелони обвинила его во лжи и неуважении к союзникам.

После скандального инцидента министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированную поездку в Соединенные Штаты.