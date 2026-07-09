Politico: слова Трампа укрепили уверенность Европы, что на США нельзя полагаться

Слова Трампа об Иране укрепили уверенность Европы, что на США нельзя полагаться Politico: слова Трампа укрепили уверенность Европы, что на США нельзя полагаться

Москва9 июл Вести.Заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении конфликта с Ираном укрепили уверенность союзников Штатов в Европе в том, что они больше не могут полагаться на Вашингтон в военном плане.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Один из собеседников газеты отметил, что многие европейские союзники Вашингтона посчитали, что заявления американского лидера "подчеркивают растущий трансатлантический раскол".

После того, как мы увидели, что происходит в Иране и на Украине, мы должны в первую очередь наращивать свою военную мощь, и тогда все будут нас уважать: американцы, россияне, иранцы или китайцы приводятся в материале слова неназванного чиновника

Немецкий чиновник рассказал изданию, что "европейцы больше не воспринимают Трампа всерьез".

Накануне американский лидер заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла.