Politico: новые шаги Трампа показывают его курс на "наказание" Европы Politico: недавние решения Трампа говорят о его желании "наказывать" Европу

Москва2 мая Вести.Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление "наказывать" европейские страны, а расхождения между Вашингтоном и европейскими союзниками выглядят все более непримиримыми. Об этом сообщает издание Politico.

Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать (с ними. — Прим. ред.) говорится в публикации

На этом фоне, как указывает Politico, противоречия между администрацией американского президента и европейскими партнерами все больше воспринимаются как непримиримые.

По мнению авторов материала, недавние действия Трампа заставили европейцев четче осознать необходимость снижать зависимость от США и двигаться к большей самостоятельности. При этом европейские политики признают, что этот процесс идет медленно.

Издание отмечает, что некоторые лидеры в Европе уже пытаются приспособиться к изменившейся обстановке, считая, что наиболее тяжелый период в отношениях уже наступил. В частности, обсуждается идея создания Европейского оборонительного союза. Politico полагает, что европейские политики до последнего старались удержать внимание Трампа на украинском конфликте: они шли навстречу Вашингтону, повышали оборонные расходы и мирились с высокими пошлинами, считая все это приемлемой ценой ради сохранения вовлеченности США в европейскую безопасность.

Трамп ранее объявил о намерении уже со следующей недели ввести пошлины в 25% на автомобили и грузовики из ЕС, объяснив это тем, что Евросоюз, по его мнению, не выполняет торговые договоренности с США.