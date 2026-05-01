The Spectator: Трамп занял более жесткую позицию к ЕС после разговора с Путиным

Трамп изменил позицию по отношению к Европе после разговора с Путиным The Spectator: Трамп занял более жесткую позицию к ЕС после разговора с Путиным

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным занял более жесткую позицию по отношению к Европе. На это указал британский журнал The Spectator.

Издание отмечает, что после беседы с главой РФ Трамп стал менее доброжелательно относиться к европейским лидерам. Так, например, он отчитал канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов об унизительном поражении Вашингтона в войне с Ираном.

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И пока Вашингтон и Брюссель отдаляются, российский и американский лидеры смогли найти общий язык в вопросе украинского конфликта. По словам журналистов The Spectator, Трамп, "по-видимому", согласился с Путиным в том, что реальным препятствием на пути к достижению мира является отказ главы киевского режима Владимира Зеленского принять требования Москвы.