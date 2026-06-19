Москва19 июнВести.Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою оценку ситуации вокруг Украины и ее перспектив в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги саммита G7, сообщает Linternaute.
По словам французского лидера, изменения в позиции американского президента стали заметны во время встречи лидеров стран "Большой семерки".
Он приехал и думал, что Украина проиграет. Но он передумал. [...] Да, на этом [саммите] G7 произошли реальные изменения [в отношении]сказал Макрон
Саммит G7 проходил с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен во Франции. Его участниками стали лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Среди ключевых тем обсуждения были ситуация вокруг Украины, вопросы международной безопасности и дипломатические инициативы.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москве и Вашингтону пока не удалось добиться значимых дипломатических успехов по урегулированию украинского конфликта.