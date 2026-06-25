Макрон: США утратили нейтральный статус в посредничестве между РФ и Украиной

Макрон считает, что США – больше не нейтральный посредник между РФ и Украиной Макрон: США утратили нейтральный статус в посредничестве между РФ и Украиной

Москва25 июн Вести.США больше не являются нейтральными посредниками в украинском урегулировании и теперь поддерживают Киев вместе с европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

С таким утверждением он выступил на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.

США впервые подписали с нами документ [на саммите G7], который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами … предоставление [Киеву] военной помощи ... и антироссийские санкции сказал Макрон

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и Соединенных Штатов по вопросу конфликта на Украине.

Ранее французский лидер признал, что Брюссель не может быть посредником в украинском конфликте, поскольку спонсирует Киев и находится на его стороне.

В свою очередь, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон поддерживает киевский режим, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что позиция американского руководства по Украине не изменилась.