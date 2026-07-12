Москва12 июлВести.Глава Франции Эммануэль Макрон примет 13 июля в Париже страны "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и гарантий безопасности ее.
Об этом сообщает портал Euronews.
По данным издания, в рамках встречи члены "коалиции желающих" хотят укрепить сближение и единство ради поддержки Украины.
По меньшей мере двадцать пять глав государств и правительств, включая Владимира Зеленского, соберутся в понедельник в Париже вместе с руководителями институтов Европейского союза и НАТОсказано в публикации
Так, например, в ходе встречи будет уделено особое внимание сотрудничеству в сфере противовоздушной обороны и созданию системы противоракетной обороны.
Кроме того, по информации Euronews, французское правительство, обсуждая гарантии безопасности для Киева, сообщило о готовности разместить на Украине свои войска в случае прекращения огня.
В июне Макрон уже сообщал о планах обсудить поддержку Украины и гарантии ее безопасности в ходе предстоящей встречи "коалиции желающих".
Между тем, французский лидер признался, что Соединенные Штаты больше не являются нейтральным посредником в украинском урегулировании и теперь поддерживают Киев вместе с европейскими партнерами.