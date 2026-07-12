Макрон соберет страны "коалиции желающих" 13 июля для обсуждения поддержки Киева Euronews: Макрон вместе с "коалицией желающих" обсудит поддержку Киева 13 июля

Москва12 июл Вести.Глава Франции Эммануэль Макрон примет 13 июля в Париже страны "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и гарантий безопасности ее.

Об этом сообщает портал Euronews.

По данным издания, в рамках встречи члены "коалиции желающих" хотят укрепить сближение и единство ради поддержки Украины.

По меньшей мере двадцать пять глав государств и правительств, включая Владимира Зеленского, соберутся в понедельник в Париже вместе с руководителями институтов Европейского союза и НАТО сказано в публикации

Так, например, в ходе встречи будет уделено особое внимание сотрудничеству в сфере противовоздушной обороны и созданию системы противоракетной обороны.

Кроме того, по информации Euronews, французское правительство, обсуждая гарантии безопасности для Киева, сообщило о готовности разместить на Украине свои войска в случае прекращения огня.

В июне Макрон уже сообщал о планах обсудить поддержку Украины и гарантии ее безопасности в ходе предстоящей встречи "коалиции желающих".

Между тем, французский лидер признался, что Соединенные Штаты больше не являются нейтральным посредником в украинском урегулировании и теперь поддерживают Киев вместе с европейскими партнерами.