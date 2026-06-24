Москва24 июн Вести.Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что 13 июля состоится новая встреча "коалиции желающих" по Украине.

В среду в Берлине прошла встреча в формате E5 с участием представителей Германии, Италии, Франции, Британии и Польши. По ее итогам Макрон отметил сближение позиций европейских стран и США.

Это… должно продолжиться на саммите НАТО в Анкаре, а затем на встрече "коалиции желающих" в поддержку Украины и гарантий безопасности, которую мы проведем 13 июля цитирует слова французского президента РИА Новости

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил, что "коалиция желающих" предпринимает попытки сорвать мирный процесс по Украине, предлагая заведомо неприемлемые для Москвы условия.